У родині тренера київського "Динамо" сталося горе

Сумна подія сталася у родині Олега Гусєва – асистента головного тренера київського "Динамо". У вівторок, 28 грудня, увечері стало відомо, що у знаменитого у недалекому минулому футболіста помер батько, повідомляє Обозреватель.

Анатолій Олексійович помер на 68-му році життя, причина смерті не повідомляється. Клуб висловив Олег та його близьким співчуття.

Анатолій Гусєв – уродженець села Степанівка, що на Сумщині. Олег також починав займатися футболом у рідних місцях, батько возив його на тренування до Сум. Там майбутній футболіст "Динамо" розпочинав грати на професійному рівні. У 2002 році перебрався до київського "Арсеналу", а роком пізніше – до "Динамо".

2018 року Гусєв-молодший завершив кар'єру футболіста, провівши 98 матчів за збірну України. 2020-го Олег увійшов до тренерського штабу румуна Мірчі Луческу в "Динамо".

Олег Гусєв та Мірча Луческу. Джерело: ФК "Динамо"

Нещодавно дружина Гусєва розлучилася з тренером "Динамо" після 8 років стосунків.