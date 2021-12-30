Новий Бетмобіль засвітився у відеотрейлері

Автомобіль, якому судилося зіграти в прийдешньому продовженні епопеї "Бетмен", виглядає як середньомоторна машина в стилі ретро-маслкарів. Червоне підсвічування - явний натяк на оригінальний Бетмобіль з 1960-х років, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Новий трейлер "Бетмена", дає можливість краще розглянути Бетмобіль, за кермом якого ганятиме Роберт Паттінсон ("Сутінки"). Він виконаний в чорному матовому кольорі зі світлодіодною оптикою і червоним підсвічуванням, через яке машина виглядає ще більш загрозливо.

За словами режисера Метта Рівза, нового "Бетмена" він знімав з величезним бажанням зробити фільм унікальним. А в дизайн автомобіля була навмисно вкладена ідея "вселяє жах". Рівз зізнався, що сцени з бетмобілем натхненні хоррором "Христина" Джона Карпентера, знятого за однойменним романом Стівена Кінга.

Адже Бетмобіль - це не просто транспортний засіб Темного Лицаря, а важлива складова його страхітливого образу.

"Він повинен з'явитися з темряви, щоб залякати до смерті. Мені сподобалася сама ідея, що автомобіль виступає як звірячий персонаж хоррора" , - зазначив режисер.

Спочатку новий "Бетмен" повинен був вийти на великі екрани в червні, але через пандемію коронавірусу прем'єру перенесли на 4 березня 2022 року.