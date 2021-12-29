На Харківщині витягли із заметів мікроавтобус, "швидку" та вантажівки

За минулу добу підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Харківщини п'ять разів залучалися для надання допомоги водіям автомобілів, які опинились у складних ситуаціях через погодні умови.

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Про це повідомила прес-служба ДСНС﻿.

"У всіх випадках допомога рятувальників була надана вчасно. Водії та пасажири всіх авто змогли самостійно продовжити рух до місць призначення, постраждалих немає" , - йдеться в повідомленні.

Так, біля с. Яблучне рятувальники 24-ї частини ДСНС разом із працівниками облавтодору допомогли водіям чотирьох легкових автомобілів розкидати сніговий замет і витягнули їх на розчищену ділянку дороги.

Біля м. Первомайського мікроавтобус Volkswagen Т-5 застряг у сніговому заметі. У мікроавтобусі перебували троє дорослих і двоє дітей. Рятувальники на автомобілі підвищеної прохідності допомогли водієві застряглого авто здолати складну ділянку дороги.

Крім того, біля с. Козацьке рятувальники витягнули зі снігового замету карету швидкої допомоги, в Харкові - допомогли водіям вантажівок Renault і Mercedes-Benz, які застрягли в заметах.

За прогнозами Харківського Гідрометцентру, 29 грудня на дорогах країни буде ожеледиця, вночі у східних областях значний сніг, місцями з дощем, ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий).