"Яготинське" може зупинити виробництво

Компанія "Молочний альянс" вважає недоцільною виробничу діяльність молочної галузі через зростання цін на енергоносії, повідомляє Економічна правда.

Про це написав співзасновник "Молочного альянсу" Олександр Деркач на своїй сторінці у Facebook.

Холдингу належать торгові марки "Яготинське", "Яготинське для дітей", "Пирятин", "Славія", "Златокрай".

"15 років займаємось молочним бізнесом. Ніколи, навіть у найважчі 2013-2014 роки, ми не потрапляли в ситуацію, яка від нас не залежить, і яка ставить взагалі питання про доцільність подальшої виробничої діяльності. Причому всієї галузі, а не тільки окремих виробників" , – написав Деркач.

За словами голови наглядової ради "Молочного альянсу" Сергія Вовченка, заводи групи попередили своїх партнерів про неможливість далі працювати зі збитками.

"Ситуація парадоксальна: чим більше ти переробляєш молока і випускаєш продукції, тим більше ти отримуєш збитків. Ціна на газ за рік для нас виросла майже в 10 раз (з 5,5 грн/м.куб до 50 грн/м куб). Електроенергія — в 2,5 рази. Ціни на таропакувальні матеріали — на 42%, ціни на молоко-сировину — на 25%" , – написав Вовченко.

Керівництво групи звернулося до господарств з пропозицією на період до стабілізації ситуації з цінами на газ знизити ціни на молоко-сировину на кілька процентів.