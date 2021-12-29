"1000 грн за вакцинацію" виплачують останній день у 2021-му: результати

Перший етап програми "єПідтримка", за якою виплачують "тисячу Зеленського за вакцинацію", завершиться 29 грудня. Після старту видачі виплат (13 грудня – у тестовому режимі, 19 – офіційно) гроші отримали понад 5,5 млн українців. Відповідні рахунки в банках відкрили 6,6 млн громадян, повідомляє Обозреватель.

"За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, через Ощадбанк на спецрахунки українців перераховано понад 3,6 млрд грн, з яких громадяни вже витратили понад 365 млн грн. За інформацією уряду, 35% цих коштів українці витратили на книжкову продукцію, 32% – на відвідування кінотеатрів, 11% – на залізничні перевезення та 10% на інші напрямки", – наводить статистику витрат українців пресслужба президента України.

Зі свого боку, в "Укрзалізниці" повідомили, що українці купили вже 100 тис. квитків за "ковідну виплату" на загальну суму 42 млн грн. "Середній чек однієї транзакції складає 420 грн", – зазначили в компанії.

Спецпропозиції від банків

Низка банків, які беруть участь у програмі, пропонують своїм клієнтам різні пропозиції у рамках "єПідтримки". Зокрема, monobank виплачуватиме гроші й після 29 грудня.

"Вирішили продовжити виплати "ковідної тисячі" навіть після закінчення виплат першої хвилі програми 29.12. Платитимемо, як і раніше, миттєво після заявки в Дії", – повідомив у себе в Telegram співзасновник банку Олег Гороховський.

Також він зазначив: лише через monobank виплати отримали вже близько 1,8 млн українців. Витратили ж вони близько 400 млн грн.

Альфа-Банк повідомив про видачу виплат 150 тис. українцям. А також склав добірку із найцікавішими пропозиціями від своїх партнерів по всій Україні, у яких можна ці гроші витратити:

пострибати зі знижкою на джамперах у KJ Jump Skill у Дніпрі;

поринути у мистецтво в Одеському театрі юного глядача;

сходити до Музею космонавтики у Житомирі;

"затаритися" зі знижкою у книгарні Буки у Кропивницькому.

Також банк запустив додаткові "плюшки" для своїх клієнтів. Зокрема:

5% на купівлю квитків Bees Airline на внутрішні рейси на сайті партнера;

15% на сертифікати Sport Life при покупці;

5% на сертифікати номіналом 250, 500, 1000 грн на CONCERT.UA;

10% на сайті Book24;

20% на сайті multiplex.ua.

А-Банк пропонує своїм клієнтам 50 грн кешбеку за отримання виплати.

"З 28.12 2021 року клієнтам, які оформили картку "єПідтримка" та подали заявку на отримання виплати від держави, ми нараховуємо кешбек 50 грн", – повідомила пресслужба установи.

При цьому там зазначили, що кошти зараховуються на картку практично одразу. На це, запевняють у банку, витрачається не більше 10 секунд.

Хто отримав найбільшу вигоду від видачі виплат

Роздача українцям грошей за вакцинацію вплинула як на конкретні компанії, так і на цілі галузі. За інформацією delo.ua, найбільшу вигоду від цього отримали:

Дія – яка обзавелася сотнями тисяч нових користувачів;

monobank – котрий набув десятки тисяч нових клієнтів;

бізнес та банки – які почали активно партнеритися;

книжкові магазини – саме на книги українці витратили найбільше "ковідних грошей";

креативна індустрія – яка почала активно боротися (і отримувати їх) за нових клієнтів.

Що буде далі

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, надалі "єПідтримка" зазнає низки змін. Зокрема:

з середини січня 2022 року люди віком понад 60 років зможуть витратити гроші на ліки в аптеках;

у 2–3 кварталі 2022 з'явиться можливість подати заявку на отримання виплат не через Дію, а в офлайн-режимі;

у програмі братимуть участь нові банки. Якщо вже підключилося шість банків, то ще 13 у процесі підключення;

банки видаватимуть пластикові картки для "єПідтримки", якими можна буде розрахуватися не лише онлайн або через Google Pay або Apple Pay, але й офлайн без смартфона.