Чиновники перенесли перший орбітальний політ Starship

Федеральному управлінню цивільної авіації США (FAA) потрібно як мінімум ще два місяці на те, щоб оцінити безпеку програми SpaceX з орбітальних запусків надважкої ракети Starship з космодрому SpaceX в Бока-Чіка, штат Техас. Без цього укладання компанія Ілона Маска не зможе перейти до наступної фази випробувань корабля, повідомляє Хайтек+.

Рішення комісії було відкладено через надто велику кількість зауважень, а також дискусій та консультацій із фахівцями, пояснили у FAA. Тепер Управління планує опублікувати остаточний висновок 28 лютого 2022 року, повідомляє Space News.

Регулятор отримав понад 18 000 коментарів від громадськості на чорновий варіант звіту, опублікований у вересні. SpaceX намагалася відповісти на зауваження та питання під наглядом FAA, а в жовтні відбулися два відкриті слухання, на яких обговорювалися подробиці планів SpaceX та їх потенційна шкода для навколишнього середовища.

Думки громадськості розділилися. Одні виступали на підтримку запусків і вказували на те, що жодних негативних наслідків для навколишнього середовища поки що не було відзначено, а економічна користь для штату та для розвитку національної космічної програми є. Інші не згодні з такою оцінкою і наводять на підтвердження шкоди від запусків ракет скорочення чисельності жовтоногого зуйка, що вимирає виду птахів.

Щоправда, не ясно, чи була б готова компанія до запусків у січні, як обіцяв Маск, навіть якщо дозвіл був би отриманий. Перед орбітальними польотами, як пояснював глава компанії, необхідно провести низку нових наземних випробувань, але їх не було. З урахуванням того, що SpaceX планувала провести орбітальний політ Starship ще в листопаді 2021 року, відсутність погодження з FAA та нове перенесення вирішення цього питання зсувають графік розробки важкого корабля мінімум на 5 місяців.