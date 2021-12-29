Ярош: Росія готує провокацію на Донбасі

Колишній лідер "Правого сектора" та командувач "Добровільної української армії" (нині частина ЗСУ) Дмитро Ярош заявив, що Росія планує провокацію на Донбасі, повідомляє Лівий берег.

Так він прокоментував слова глави Міноборони РФ про "американську хімічну зброю" на Донбасі.

"Швидше за все, готується якась провокація. Виглядає принаймні саме так" , - заявив Ярош.

"Неподалік Авдіївки знаходиться очисна станція для води. Там є хлор. Думаю, вони задумали якісь дуже погані речі" , - додав він.

На уточнювальне запитання журналістки Соні Кошкіної Ярош відповів: не виключено, що можуть отруїти воду.