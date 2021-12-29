Mitsubishi анонсувала продажі оновленого Xpander

Вперше Mitsubishi представила Xpander у 2017 році. На старті продажів автомобіль мав величезний попит і щоб підтримати інтерес до моделі її вирішили трохи оновити. Крос-вен отримав підправлений дизайн і ряд доробок щодо техніки, повідомляє Автоцентр.

Від попередника оновлений Xpander відрізняється іншою головною світлодіодною оптикою, великими бамперами та 17-дюймовими дисками. Оновлення вдарило і на габаритах новинки. Крос-вен додав у довжину 125 мм до 4594 мм та отримав збільшений дорожній просвіт – 220 мм.

У рух Mitsubishi Xpander 2022 наводить 1,5-літровий атмосферний двигун, що видає 105 к.с. Працює агрегат у зв'язці з чотиридіапазонною автоматичною коробкою передач та безальтернативним переднім приводом.

Електронні асистенти водія представлені адаптивним круїз-контролем та системою запобігання зіткненням. За видимість відповідають камери кругового огляду.

Оновлену новинку оцінили у 16 300 доларів за базову версію. Крос-вен вже можна купити в Індонезії та інших країнах Південно-Східної Азії.