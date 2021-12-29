Чоловіче взуття весна-літо 2022: тенденції та фасони

Літній час - час, коли потрібно носити легке взуття, яке не змушує вас почуватися в ньому не комфортно та спекотно. Вибір до того ж, широкий, більшість дизайнерів відмовилися випускати чоловіче взуття у традиційних коричневих, чорних чи білих тонах, повідомляє Novafashion.

Основна тенденція чоловічого літнього взуття: наявність спортивних елементів у моделі. На На сьогодні таке взуття вже не вважається ознакою поганого тону, навпаки, присутність, наприклад, певного виду шнурків, характерних лише для кед або кросівок у класичних черевиках, є ознакою гарного смаку.

мокасини сині на товстій підошві
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Подіуми наповнили моделі в найяскравіших, непередбачуваних кольорах, починаючи від фуксії, закінчуючи яскраво-червоними тонами.

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лофери чорні літні класика

Про чоловічі сліпери весна-літо 2022

Спочатку сліпери носилися лише царськими особами. Носилося це взуття виключно вдома, так як воно було м'яким і зручним. На сьогодні їх носять абсолютно на будь-які заходи. Використовуваний раніше оксамит змінився на трохи стійкіший замші, також іноді можна зустріти шкіру або екошкіру, з'явився каблук, трохи товстіша підошва.

сліпери в принт чорні сірі
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Щодо декоративних елементів, то тут сміливо можна вибирати різні моделі, обмеження в цьому плані практично немає. Носяться сліпер під джинси або штани, також трендом минулого літа - поєднання шортів і сліперів.

сліпери сірі коричневі сині сірі
сліпери чорно-білі під мармур
сліпери сині з малюнком оксамитові

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