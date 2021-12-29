Чоловіче взуття весна-літо 2022: тенденції та фасони

Літній час - час, коли потрібно носити легке взуття, яке не змушує вас почуватися в ньому не комфортно та спекотно. Вибір до того ж, широкий, більшість дизайнерів відмовилися випускати чоловіче взуття у традиційних коричневих, чорних чи білих тонах, повідомляє Novafashion.

Основна тенденція чоловічого літнього взуття: наявність спортивних елементів у моделі. На На сьогодні таке взуття вже не вважається ознакою поганого тону, навпаки, присутність, наприклад, певного виду шнурків, характерних лише для кед або кросівок у класичних черевиках, є ознакою гарного смаку.

Подіуми наповнили моделі в найяскравіших, непередбачуваних кольорах, починаючи від фуксії, закінчуючи яскраво-червоними тонами.

Про чоловічі сліпери весна-літо 2022

Спочатку сліпери носилися лише царськими особами. Носилося це взуття виключно вдома, так як воно було м'яким і зручним. На сьогодні їх носять абсолютно на будь-які заходи. Використовуваний раніше оксамит змінився на трохи стійкіший замші, також іноді можна зустріти шкіру або екошкіру, з'явився каблук, трохи товстіша підошва.

Щодо декоративних елементів, то тут сміливо можна вибирати різні моделі, обмеження в цьому плані практично немає. Носяться сліпер під джинси або штани, також трендом минулого літа - поєднання шортів і сліперів.