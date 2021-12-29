Названо найкращого футболіста чемпіонату України 2021 року

Найкращим гравцем УПЛ у 2021 році футболісти та тренери назвали нападаючого Дніпра-1 та збірної України Артема Довбика, повідомляє КОМАНДА №1.

Нагадаємо, що опитуємо ми по 16 представників від усіх клубів вітчизняного елітного дивізіону (15 гравців плюс головний тренер), кожен із яких називає свою трійку лауреатів. За перше місце нараховується три очки, за друге – два, за третє – одне. Загалом ми зібрали думки 240 футболістів і 16 наставників. В анкетах було згадано 97 виконавців — на два менше, ніж минулого року. Варто зазначити, що у своїх трійках респонденти назвали імена 27 легіонерів, але виграв вітчизняний виконавець. Другий рік, до речі, поспіль.

Отже, вперше переможцем став представник Дніпра-1 – нападник збірної України Артем Довбик (20-й лауреат за історію). Дніпровський форвард набрав 245 очок (32% від максимальної кількості). На перше місце Довбика поставили 54 особи, на друге — 29, на третє — 25. Загалом за найкращого бомбардира нашого чемпіонату проголосувало 108 респондентів — 42% від загальної кількості.

Артем Довбик виграв опитування за версією семи команд, а найбільш щедрими по відношенню до нього виявилися Дніпро-1 (40), Олександрія (34) та Рух (28). На другому місці фінішував торішній лауреат — півзахисник Динамо Віктор Циганков (четвертий рік поспіль потрапив у трійку призерів), а на третьому — його одноклубник Микола Шапаренко.