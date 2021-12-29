В Україні виявлено п'ять нових випадків "Омікрона"

Станом на 28 грудня в Україні виявлено п'ять нових випадків захворювання на коронавірус штаму “Омікрон”.

Про це повідомила прес-служба МОЗ﻿.

Так, перший випадок "Омікрона" в Україні виявили 18 грудня. Таким чином наразі в країні новий штам коронавірусу зафіксували в шести осіб. Захворіли двоє жителів Києва, двоє жителів Київської області, а також по одному хворому у Львові та Дніпрі.

Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах). Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування, зазначили в МОЗ.

Триває епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб.