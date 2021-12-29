В Україні виявлено п'ять нових випадків "Омікрона"
Станом на 28 грудня в Україні виявлено п'ять нових випадків захворювання на коронавірус штаму “Омікрон”.
Про це повідомила прес-служба МОЗ.
Так, перший випадок "Омікрона" в Україні виявили 18 грудня. Таким чином наразі в країні новий штам коронавірусу зафіксували в шести осіб. Захворіли двоє жителів Києва, двоє жителів Київської області, а також по одному хворому у Львові та Дніпрі.
Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах). Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування, зазначили в МОЗ.
Триває епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб.