Промоутер назвав єдиного суперника для Камбососа

Британський промоутер Едді Хірн розповів, хто може стати наступним суперником нового абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Опонентом Джорджа Камбососа має стати Девін Хейні, повідомляє 24 Канал.

Едді Хірн не вважає Джорджа Камбососа справжнім абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Промоутер аргументував свою думку.

Все тому, що австралієць має титул WBC Franchise. Хоча звичайний пояс на плечах Девіна Хейні. Тому тільки після бою та перемоги над Хейні боксер з Австралії повністю вважатиметься абсолютним чемпіоном у цьому дивізіоні.

Британський промоутер запевнив, що для цих двох боксерів існує лише один бій – Камбосос проти Хейні.

"Для Хейні зараз існує лише один бій проти Камбососа. Так само і для Камбососа є лише поєдинок проти Хейні. І тому є лише один аргумент, але він абсолютний. Хто зараз є абсолютом? Відповім голосом Санта Клауса: "Хо-хо-хо, Камбосос не може бути абсолютом, тому що Хейні – чемпіон WBC, – заявив Хірн.

Американський боксер готовий боксувати на очах рідних уболівальників Камбососа. Заговорив промоутер про дату потенційного поєдинку – квітень чи травень 2022 року.