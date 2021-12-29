Вчені дізналися причину поширеної внутрішньоутробної патології

Дослідники з Великої Британії з'ясували, чому плід повільно розвивається в утробі матері. Виявилося, вся справа у боротьбі генів батька та матері, повідомляє Naked science.

Близько 10-15 відсотків дітей погано ростуть в утробі матері, що може позначитися на низці патологій. Такі малюки часто мають низьку вагу при народженні, частіше хворіють і навіть помирають у дитинстві. А у дорослому віці вони схильні до високого ризику розвитку діабету та проблем із серцем. Вчені з Кембридського університету (Великобританія) провели дослідження на ГМО-мишах, щоб дізнатися більше про цю патологію. Свої висновки вони представили у журналі Developmental Cell.

Дослідники дізнались подробиці про спосіб, який плід використовує для зв'язку з плацентою, щоб стимулювати правильне розширення кровоносних судин, а отже, і надходження до нього поживних речовин. Плід посилає сигнал, відомий як IGF2, він досягає плаценти через пуповину. Рівень IGF2 у пуповині підвищувався між 29-м тижнем вагітності та днем народження. Занадто велика кількість IGF2 пов'язана з прискореним зростанням плода, надто мала - з повільним.

Про те, що IGF2 пов'язаний зі зростанням плода, вчені знали давно. Новаторство дослідження англійських фахівців у тому, що вони показали: IGF2 діє і як класичний гормон – виробляється плодом, надходить у пуповину та плаценту. Крім того, висновки вчених свідчать про «боротьбу» в утробі матері. Йдеться про батьківські та материнські гени, які «конфліктують» між собою.

Ген батька управляє потребами плода у великих кровоносних судинах, а інший тип гена матері в плаценті намагається контролювати те, скільки їжі вона забезпечує. Відбувається свого роду перетягування каната, «битва» статей на рівні геному.

Дослідження проводили мишах, оскільки їх генами можна маніпулювати, щоб імітувати різні умови розвитку. Це дозволяє детально вивчити всілякі механізми, що відбуваються в плоді та плаценті. Але фізіологія та біологія мишей мають багато спільного з фізіологією та біологією людини, що дозволяє вченим моделювати вагітність у людей.