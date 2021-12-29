Санкції, держпереворот та "вагнергейт": головні скандали із Зеленським у 2021 році

Для Володимира Зеленського новий 2021 рік був не найуспішнішим. Хоч на початку року його рейтинг виріс через запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників, але пізніше низка скандалів та непроста соціально-економічна ситуація в Україні обвалила його рейтинг, повідомляє Страна UA.

Згадуємо головні скандали за участю президента Володимира Зеленського та його оточення.

Санкції РНБО

На самому початку 2021 року президент Зеленський розпочав санкції проти українських громадян через механізм РНБО.

У лютому на засіданні РНБО запровадили санкції проти одного з лідерів "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, а також проти народного депутата та соратника Медведчука Тараса Козака – нібито за фінансування тероризму.

Крім персональних санкцій проти нардепів, під роздачу потрапили телеканали "112 Україна", NewsOne і Zik, що належать Тарасу Козаку. Їхнє мовлення було заблоковане за рішенням РНБО.

Проте президент не зупинився лише на цих ЗМІ. 20 серпня 2021 року Зеленський ввів санкції проти головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужви та проти самого сайту. Після цього компанія-реєстратор заблокувала доменне ім'я.

Загалом під "санкційну машину" Зеленського потрапили сотні громадян України. Серед них, окрім медіа, також люди, які оголошені РНБО (без рішення суду) "контрабандистами", великі підприємці (такі як Дмитро Фірташ та Павло Фукс), компанії-власники родовищ корисних копалин, а також люди, яких назвали "кримінальними авторитетами".

Ось тільки через пів року з'ясувалося, що в списку санкцій РНБО по ста восьми представникам "криміналітету" були допущені помилки.

Вчора, 28 грудня, Зеленський ввів санкції проти телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive, які були створені на базі заблокованих у лютому "112 Україна", NewsOne та Zik.

"Вагнергейт"

Група "Bellingcat" опублікувала розслідування про зрив спецоперації із затримання членів "ПВК Вагнера". Згідно з розслідуванням, основною метою операції було приземлити літак із "вагнерівцями" у Києві та потім їх затримати.

За одним зі сценаріїв, в Україну мав надійти "анонімний" дзвінок із Мінська про бомбу на борту.

При цьому президент Володимир Зеленський був у курсі операції та схвалив план. З цього питання гарант тримав зв'язок із колишнім головою ГУР Міноборони Василем Бурбою та з ексзаступником голови СБУ Русланом Баранецьким.

Проте на завершальному етапі спецоперація зірвалася. Як пише Bellingcat на підставі показань Бурби, розпорядження про скасовування операції віддавав глава Офісу президента Андрій Єрмак. Саме він від імені Зеленського запропонував відкласти затримання "вагнерівців" на тиждень.

Цікаво, що фактично за день до цього в рамках Тристоронньої контактної групи було домовлено про перемир'я на Донбасі. І, мабуть, операцію перенесли, ніж ставити перемир'я під загрозу зриву. Внаслідок цього спецоперацію відклали на 5 днів. Але вже за цей час "вагнерівців", які прибули до Мінська, затримали білоруські спецслужби.

У зв'язку з цим в Україні розгорнувся величезний скандал: опоненти Банкової звинувачували Єрмака у держзраді - у тому, що саме він чи його оточення "злили" інформацію білорусам чи росіянам. Зеленському та голові ОП довелося виправдовуватися. Він заявив, що не давав жодних вказівок щодо перенесення спецоперації, а також повідомив, що за фактом спецоперації не було.

Пізніше президент заявив на пресконференції, що спецоперація справді планувалася. Але сам Зеленський заборонив її здійснювати через великі ризики, пов'язані з посадкою обманом літака з "вагнерівцями" у Києві.

Хоча, нагадаємо, "Bellingcat" та Василь Бурба стверджують, що президент операцію санкціонував і лише попросив перенести її терміни.

"Офшорний квартал"

На початку жовтня Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів оприлюднив новий масив документів Pandora Papers. Над проєктом працювало понад 600 осіб, які охопили таємні угоди більш ніж трьох сотень політиків у всьому світі. В Україні розслідуванням займалося "Слідство Інфо".

Так, журналістам стало відомо, що навесні 2012 року "кварталівці" зареєстрували понад десять фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та Кіпрі. Головною у цій схемі виявилася фірма Maltex Multicapital Corp, розділена порівну між фірмами Володимира Зеленського, братами Сергієм та Борисом Шефірами, а також сценаристом студії "Квартал 95" Андрієм Яковлєвим.

За даними журналістів, Володимир Зеленський та його соратники з "95 Кварталу" причетні до відмивання 40 млн доларів, які виводилися олігархом Ігорем Коломойським із "ПриватБанку" до його націоналізації.

Зеленський в інтерв'ю журналістам не спростував жодного факту з розслідування Pandora Papers (крім того, що відмивав гроші Коломойського) і заявив, що створюючи офшори, намагався захистити свій бізнес від рейдерства. Він також пояснив, що офшори були потрібні для захисту від української податкової. Мовляв, за часів президента Януковича всі так "структурували" свій бізнес.

Викрадення судді Чауса

У 2016 році колишнього українського суддю Миколу Чауса звинуватили в отриманні хабаря. Незабаром Чаус зник. Після цього суддя виявився у Кишиневі, де попросив політичного притулку.

Після приходу до влади Зеленського Чаус став сприйматися як важливий свідок, який може дати свідчення проти Порошенка щодо того, як його допомогли втекти з України. Справа була за малим - доїтися, щоб Молдова його видала нашій країні.

І ось навесні 2021 року його викрадають у Кишиневі та відвозять у невідомому напрямку. Влада Молдови незабаром заявляла, що до викрадення Чауса причетні українські спецслужби. На це вказували і на розслідування, які проводили українські журналісти.

Через це погіршилися стосунки двох президентів – Володимира Зеленського та президента Молдови Маї Санду. За чутками, їхня зустріч у Грузії пройшла напружено і на підвищених тонах.

Ще в середині літа 2021 року Микола Чаус давав взнаки, знімаючи відео, які з'являлися в спеціально створеному Телеграм-каналі. Але рано чи пізно ролики перестали публікувати.

Несподівано передостаннього дня липня Чаус в одних трусах з'явився в селі Мазурівка Вінницької області та здався українським правоохоронцям.

Пізніше у ВАКС відбулося засідання про обрання йому запобіжного заходу – суддю відправили під цілодобовий домашній арешт. А наприкінці листопада суд продовжив запобіжний захід до 24 січня наступного року.

"Гутагейт"

Ще одним гучним скандалом стало святкування 21 листопада ювілею глави Офісу президента Андрія Єрмака, на яке також було запрошено Володимира Зеленського і високопосадовців Банкової.

Відзначали свято у державній резиденції президента "Синьогора".

Туди ювіляр та Зеленський вирушили ще вдень у п'ятницю, 19 листопада, але оскільки день народження Єрмака збігся із роковинами Євромайдану, президентові та голові ВП довелося повернутися до Києва, щоб взяти участь у пам'ятних заходах. А потім полетіли "догулювати" назад.

При цьому гостей на свято доставляли гелікоптерами ДСНС та військових. Хоча ні президент, ні тим більше його гості жодного права на користування ними не мають в особистих цілях, пов'язаних з ювілеями чи вечірками.

В Офісі президента спочатку довго ухилялися від коментарів щодо цього питання. Але пізніше на пресконференції 26 листопада Зеленський скаржився, мовляв, його переслідують журналісти та позбавляють його права на особисте життя, але визнав, що літав вертольотом рятувальників. Пояснивши, що його літак та вертоліт зламані.

Пресконференція 26 листопада та заява про "держпереворот"

Численні скандали призвели до того, що президентові довелося виправдовуватися за кожним пунктом.

Для цього у листопаді він скликав екстрену пресконференцію у коворкінгу на Арсенальній та відповів на запитання тридцяти двох журналістів, яких запросили на зустріч із президентом.

На початку пресконференції Зеленський раптом заявив, що деякі українці, включаючи Ріната Ахметова, нібито разом з Росією готували держпереворот в Україні, намічений на 1-2 грудня. І що на підтвердження цього нібито є аудіозапис.

"Отримав я інформацію, що 1-го числа в нашій державі буде державний переворот... Можу сказати, що у нас є не лише агентурна інформація, а й звукова, де представники України та представники Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні" , - заявив Зеленський під час прес-конференції.

При цьому жодних доказів того, що Ахметов або його люди готували переворот, так і не надано. Більше того, першого грудня жодного перевороту не сталося. І стало зрозуміло, що ця версія вигадана нашвидкуруч як відповідь на різку критику на адресу президента, яка останнім часом звучить з телеканалів Ахметова.