Названо можливо причину вибуху в лікарні Прикарпаття

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила попередні дані розслідування вибуху в Косівській лікарні (Івано-Франківська область). Причиною смертельного вибуху могла стати заупокійна свічка.

Про це повідомила пресслужба ДСНС﻿.

Так, у реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем. Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від COVID-19, один зі співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку.

Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям у реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети.

Нагадаємо, загоряння сталося вчора, 28 грудня, на першому поверсі реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні. В результаті пожежі загинули троє осіб, ще одна людина померла від коронавірусної хвороби.