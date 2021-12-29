Терміни ремонтів в електромережах Києва перенесли через свята

У столиці та області скасують роботи на електромережах з відключенням світла, заплановані раніше на період із 29 грудня по 10 січня. Про це повідомляє прес-служба﻿ ДПЕК "Київські електромережі".

ДТЕК скоригував графік проведення планових робіт з 29 грудня по 10 січня для того, щоб не відключати електроенергію в будинках клієнтів у ці дні, пише прес-служба компанії.

"Ми розуміємо, як важливо нашим клієнтам зустрічати новорічні свята будинку зі світлом, теплом, затишком та комфортом. Це особливо актуально в період низьких температур та погіршення погодних умов, які ми спостерігаємо зараз. ДТЕК - надійна та відповідальна компанія, яка піклується про своїх клієнтів і розуміє, що безперебійне електропостачання — це тепло та затишок у святкові дні», – повідомили у компанії.

У зв'язку з цим графік планових робіт на період з 29 грудня по 10 січня буде скоригований: планові роботи з посилення інфраструктури мереж проводитися не будуть, а отже, не буде і відключення світла.

У той же час, у компанії уточнили, що аварійні бригади компанії у святковий період продовжать роботу в режимі 24/7, щоб повертати світло до будинків клієнтів у разі аварій або негоди.