Кабмін збільшить оклади педагогам з 1 січня

Кабмін вирішив підвищити зарплати вчителям з 1 січня 2022 року. Про це заявлено в ухвалі уряду від 28 грудня 2021 року № 1391, повідомляє Новое время.

Посадовий оклад збільшується на 10%:

педагогам, робота яких безпосередньо пов'язана з освітнім процесом, у закладах спеціалізованої освіти;

педагогічним працівникам у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;

педагогам у вищих професійно-технічних училищах;

педагогічним працівникам у закладах освіти інтернатного типу.

Також згідно з рішенням Кабміну, на 20% підвищуються оклади педагогічним працівникам, в установах дошкільної освіти компенсуючого типу, на 25% у спеціальних установах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах), на 30% - у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.

При цьому в переліку педагогів на підвищення зарплати відсутні вчителі закладів загальної середньої освіти, яких є більшість в Україні.

Також згідно з постановою встановлено доплату за класне керівництво:

вчителям у 1-4 та підготовчих класах в закладах загальної середньої освіти – 20% від окладу;

вчителям у 5-11 (12) класи в установах загальної середньої освіти - 25%;

викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) - 20%.

Постановою також встановлені доплати за такі види діяльності: