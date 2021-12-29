Кабмін збільшить оклади педагогам з 1 січня
Кабмін вирішив підвищити зарплати вчителям з 1 січня 2022 року. Про це заявлено в ухвалі уряду від 28 грудня 2021 року № 1391, повідомляє Новое время.
Посадовий оклад збільшується на 10%:
- педагогам, робота яких безпосередньо пов'язана з освітнім процесом, у закладах спеціалізованої освіти;
- педагогічним працівникам у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;
- педагогам у вищих професійно-технічних училищах;
- педагогічним працівникам у закладах освіти інтернатного типу.
Також згідно з рішенням Кабміну, на 20% підвищуються оклади педагогічним працівникам, в установах дошкільної освіти компенсуючого типу, на 25% у спеціальних установах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах), на 30% - у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.
При цьому в переліку педагогів на підвищення зарплати відсутні вчителі закладів загальної середньої освіти, яких є більшість в Україні.
Також згідно з постановою встановлено доплату за класне керівництво:
- вчителям у 1-4 та підготовчих класах в закладах загальної середньої освіти – 20% від окладу;
- вчителям у 5-11 (12) класи в установах загальної середньої освіти - 25%;
- викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) - 20%.
Постановою також встановлені доплати за такі види діяльності:
- перевірку навчальних робіт;
- завідування;
- керівництво;
- позакласну роботу з фізичного виховання;
- та інші види робіт.