В Аргентині рекордна кількість нових COVID-випадків

В Аргентині за добу виявили понад 33,9 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Це найвищий добовий приріст у країні під час пандемії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В Аргентині за останні 24 години від наслідків коронавірусу померло 20 людей. Захворюваність у країні зростає із середини грудня.

В Аргентині повну вакцинацію пройшли 78% населення – це один із найвищих показників у Латинській Америці.

Президент Аргентини Альберто Фернандес раніше цього тижня заявив, що поки що не розглядає можливості запровадження додаткових обмежень.

За час пандемії в Аргентині виявили понад 5,5 млн випадків коронавірусу, 117 тис. людей померли після зараження COVID-19.