Українці назвали політика та людину року – опитування
Другий рік поспіль президент України Володимир Зеленський очолює рейтинг "Політик року". Про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження "Серйозні та веселі підсумки 2021 року", проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року.
За результатами опитування виявилося, що цього року Зеленського назвали "політиком року" 17%, тоді як у 2020-му - 14,8%.
Друге місце в номінації "Політик року" ділять експрезидент Петро Порошенко (8,1%) та ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков (8%).
Майже 15%, а саме 14,6% опитаних сказали, що політиком року взагалі немає кого назвати, майже 20% завагалися з відповіддю, а 5% не захотіли відповідати на це питання.
Людина року
Також українців запитували, кого б вони назвали символом 2021 року - Людиною року. Відповідаючи на це запитання, 8,5% опитаних назвали Людиною року Зеленського, потім йдуть Порошенко (3,6%) та Разумков (3,3%).
Далі в рейтингу - Ангела Меркель (3,1%) та Ілон Маск (3%), Джо Байден (2,7%). Відповідаючи на запитання, називали також Олександра Усика (1,2%), медиків/лікарів (1%).
Для 11,3% респондентів таких авторитетів узагалі немає, 31,1% не змогли дати відповіді, а ще 7,1% відмовилися відповідати на це відкрите запитання.
Мем року
Також у опитаних цікавилися, чи запам’яталася їм якась смішна чи кумедна подія, яка сталася з відомими людьми і яку можна назвати мемом 2021 року. 5,2% опитаних мемом року назвали "пресконференцію Володимира Зеленського", а ще 3,4% - самого Зеленського. По 2,6% згадок отримали київський міський голова Віталій Кличко та народний депутат Микола Тищенко, зокрема за свої заяви "про ціни на продукти".
Майже стільки ж, 2,5% опитаних, назвали мемом "1000 гривень від Зеленського", а 2,1% респондентів розсмішив Ілля Кива, зокрема як "Кива-науковець".
Важко відповісти на це запитання було для 47,2% респондентів, 3% запевнили, що таких подій не було, а майже 14% не захотіли відповідати взагалі.
Розчарування року
Натомість, 45% українців, а точніше 45,1% вважають президента України Володимира Зеленського розчаруванням року.
8,5% респондентів назвали розчаруванням року Порошенка, 3,2% – Медведчука, 3% – Разумкова, 1,5% – Тимошенко, 1,2% – нардепа Миколу Тищенка ("Слуга народу"), 1,2% – нардепа Іллю Ківу (фракція ОПЗЖ), 1,1% – прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, 1% – Віталія Кличка. 3% вважають розчаруванням року всіх репрезентованих політиків.
Як проводилося опитування
Опитано 2018 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Теоретична похибка вибірки - 2,3%.