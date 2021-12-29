Українці назвали політика та людину року – опитування

Другий рік поспіль президент України Володимир Зеленський очолює рейтинг "Політик року".﻿ Про це свідчать дані﻿ загальнонаціонального дослідження "Серйозні та веселі підсумки 2021 року", проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року.

За результатами опитування виявилося, що цього року Зеленського назвали "політиком року" 17%, тоді як у 2020-му - 14,8%.

Друге місце в номінації "Політик року" ділять експрезидент Петро Порошенко (8,1%) та ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков (8%).

Майже 15%, а саме 14,6% опитаних сказали, що політиком року взагалі немає кого назвати, майже 20% завагалися з відповіддю, а 5% не захотіли відповідати на це питання.

Людина року

Також українців запитували, кого б вони назвали символом 2021 року - Людиною року. Відповідаючи на це запитання, 8,5% опитаних назвали Людиною року Зеленського, потім йдуть Порошенко (3,6%) та Разумков (3,3%).

Далі в рейтингу - Ангела Меркель (3,1%) та Ілон Маск (3%), Джо Байден (2,7%). Відповідаючи на запитання, називали також Олександра Усика (1,2%), медиків/лікарів (1%).

Для 11,3% респондентів таких авторитетів узагалі немає, 31,1% не змогли дати відповіді, а ще 7,1% відмовилися відповідати на це відкрите запитання.

Мем року

Також у опитаних цікавилися, чи запам’яталася їм якась смішна чи кумедна подія, яка сталася з відомими людьми і яку можна назвати мемом 2021 року. 5,2% опитаних мемом року назвали "пресконференцію Володимира Зеленського", а ще 3,4% - самого Зеленського. По 2,6% згадок отримали київський міський голова Віталій Кличко та народний депутат Микола Тищенко, зокрема за свої заяви "про ціни на продукти".

Майже стільки ж, 2,5% опитаних, назвали мемом "1000 гривень від Зеленського", а 2,1% респондентів розсмішив Ілля Кива, зокрема як "Кива-науковець".

Важко відповісти на це запитання було для 47,2% респондентів, 3% запевнили, що таких подій не було, а майже 14% не захотіли відповідати взагалі.

Розчарування року

Натомість, 45% українців, а точніше 45,1% вважають президента України Володимира Зеленського розчаруванням року.

8,5% респондентів назвали розчаруванням року Порошенка, 3,2% – Медведчука, 3% – Разумкова, 1,5% – Тимошенко, 1,2% – нардепа Миколу Тищенка ("Слуга народу"), 1,2% – нардепа Іллю Ківу (фракція ОПЗЖ), 1,1% – прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, 1% – Віталія Кличка. 3% вважають розчаруванням року всіх репрезентованих політиків.

Як проводилося опитування

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки - 2,3%.