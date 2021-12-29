ExoMars надіслав незвичайний знімок із Марса

Камера на апараті ExoMars Trace Gas Orbiter зробила незвичну фотографію космосу. Знімок публікує сайт Європейської космічної агенції, повідомляє Хайтек.

Trace Gas Orbiter - "Орбітальний апарат для дослідження малих складових атмосфери" - космічний апарат, який вивчає атмосферу Марса з орбіти штучного супутника. Його створили в рамках програми ExoMars, а основне завдання - пошук слідів на Марсі, у минулому та сьогоденні. Нещодавно він надіслав незвичайний знімок із Червоної планети. На фотографії видно контрастні кольори яскравого білого водяного льоду на тлі іржавого червоного марсіанського ґрунту.

Trace Gas Orbiter зробив незвичайний знімок 5 липня 2021 в північній полярній області Марса в районі Великої Північної рівнини. Це найбільша низовина на планеті. Знаходиться у північних широтах Марса та оточує північний полярний регіон. На фотографії видно кратер шириною 4 км, який частково заповнений водяним льодом. Темний матеріал, чітко видимий на краях, складається з вулканічних матеріалів, таких як базальт.



Фото: ESA/Roscosmos/CaSSIS, CC BY-SA 3.0 IGO

Велика частина навколишньої місцевості вільна від льоду, але була сформована еоловими процесами, що продовжуються. Смуги в нижньому правому куті зображення утворені вітром, який видалив яскравіший пил оксиду заліза з поверхні.

TGO прибув на Марс у 2016 році та розпочав свою повноцінну наукову місію через два роки. Космічний корабель не тільки робить захоплюючі зображення, а й знаходить атмосферні гази планети та складає водну карту поверхні Марсу.