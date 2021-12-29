Нові обмеження для водіїв вступають в силу 29 грудня

29 грудня набуває чинності постанова Кабміну про запровадження додаткових обмежень для водіїв, відмітки про які будуть міститись у посвідченні водія, повідомляє 24 Канал.

"Сьогодні набувають чинності зміни до посвідчення водія. До нього можуть вноситися різні обмеження. Наприклад, радіус використання транспортного засобу від місця проживання, час доби, наявність пасажирів, дозволена швидкість" , - пише на своїй сторінці у соцмережі юрист Володимир Караваєв.

Найбільший резонанс викликало обмеження яке стосується права керувати автомобілем з механічною коробкою передач, якщо екзамен по водінню був зданий на автомобілі з автоматичною трансмісією. Проте у постанові Кабміну міститься чимало інших обмежень.