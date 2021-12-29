Американську співачку вкусила змія під час зйомок кліпу

Американська R&B- виконавиця Маєта Холл постраждала під час зйомки відвертого і небезпечного кліпу зі зміями. Одна з рептилій підповзла до співачки і неочікувало вкусила її за підборіддя, повідомляє Обозреватель.

В цей час артистка лежала на килимі в мереживному вбранні і дивилася в камеру, не очікуючи нападу. Кадрами інциденту вона поділилася з підписниками в Instagram та Twitter ﻿Молода дівчина знімалася в напівпрозорому халатику без бюстгальтера. На кілька секундому ролику видно, що Маєта дивилася в об'єктив і чекала, щоб на неї поклали білу змію, в той час як на зірці вже повзала одна – темна.

Саме вона раптово напала на героїню кліпу, стиснувши кликами її підборіддя. Виконавиці довелося сильно тягнути рептилію за хвіст, щоб відчіпити від шкіри.

Змія вкусила Маєту під час зйомок
Змія вкусила Маєту під час зйомок. Джерело: Скриншот з Instagram @maetasworld

Від різкого болю співачка скривилася і відвернулася в інший бік, а коли звільнилася від щелеп нападниці, одразу зникла з кадру.

Відомо, що жодна змія, яка брала участь в процесі зйомок, не була отруйною, тому Маєта серйозно не постраждала. Після неприємного інциденту у неї залишилася тільки рана від зубів.

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