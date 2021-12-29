Американську співачку вкусила змія під час зйомок кліпу

Американська R&B- виконавиця Маєта Холл постраждала під час зйомки відвертого і небезпечного кліпу зі зміями. Одна з рептилій підповзла до співачки і неочікувало вкусила її за підборіддя, повідомляє Обозреватель.

В цей час артистка лежала на килимі в мереживному вбранні і дивилася в камеру, не очікуючи нападу. Кадрами інциденту вона поділилася з підписниками в Instagram та Twitter . ﻿Молода дівчина знімалася в напівпрозорому халатику без бюстгальтера. На кілька секундому ролику видно, що Маєта дивилася в об'єктив і чекала, щоб на неї поклали білу змію, в той час як на зірці вже повзала одна – темна.

Саме вона раптово напала на героїню кліпу, стиснувши кликами її підборіддя. Виконавиці довелося сильно тягнути рептилію за хвіст, щоб відчіпити від шкіри.

Змія вкусила Маєту під час зйомок. Джерело: Скриншот з Instagram @maetasworld

Від різкого болю співачка скривилася і відвернулася в інший бік, а коли звільнилася від щелеп нападниці, одразу зникла з кадру.

Відомо, що жодна змія, яка брала участь в процесі зйомок, не була отруйною, тому Маєта серйозно не постраждала. Після неприємного інциденту у неї залишилася тільки рана від зубів.