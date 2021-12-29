Як виглядає покинута "Донбас Арена", яка приймала матчі Євро-2012

Донецький Шахтар вже давно не виступає на рідній "Донбас Арені". Стадіон у Донецьку продовжує занепадати після агресії російської сторони, повідомляє 24 Канал.

Арена донецького клубу була однією з найкращих не лише в Україні, а й Європі. Однак тепер її стан, м'яко кажучи, поганий.

Ще раніше в інтернеті опублікували світлини території стадіону, яка повністю заросла бур'янами та іншими зарослями у людський зріст.

За самою ареною теж ніхто не стежить. На фото видно повністю застелене поле, але не плівкою, яка б захищала газон від морозу, а снігом.

Засніжена "Донбас Арена" / Фото з твітеру Aleks Afonin

"Донбас Арена": час розквіту та занепаду

Арену Шахтаря відзначили в УЄФА під час проведення Євро-2012. В асоціації назвали стадіон найкращим серед усіх арен для матчів чемпіонату Європи, який 9 років тому приймала України.

Найбільше уболівальниках "синьо-жовтих" запам'яталась гра проти Франції (0:2). Поєдинок перервали через страшенну зливу.

На весні 2016 року генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін відвідав "Донбас Арену". Він зазначив, що за ареною доглядає близько 500 працівників.

Стадіон серйозно постраждав після обстрілу бойовиками. Було пошкоджено фасад, який закрили спеціальною матерією.