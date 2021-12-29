Мбаппе зробив заяву щодо свого майбутнього

Лідер атаки ПСЖ і національної збірної Франції Кіліан Мбаппе спростував чутки про зміну клубу в січні наступного року, повідомляє УНІАН.

Контракт француза закінчується в кінці нинішнього сезону, і Кіліана активно пов'язують з літнім переходом в "Реал".

"У ПСЖ я дійсно щасливий і закінчу сезон саме тут. Ми зробимо все, щоб виграти Лігу чемпіонів, Лігу 1 і Кубок Франції. Моя мета - робити щасливими вболівальників ПСЖ.

Я завжди був чесний перед уболівальниками і віддав їм все, що у мене є - моє серце. Нам пора підвищити планку і взяти Лігу чемпіонів. Настає найвідповідальніша частина сезону", - наводить слова Мбаппе CNN.

Французький ПСЖ намагався укласти з Мбаппе короткостроковий договір, щоб не втрачати найдорожчого футболіста планети безкоштовно, проте форвард відмовився підписувати будь-які контракти з парижанами і має намір змінити клуб.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 160 мільйонів євро. Він є найдорожчим гравцем у світі.

Кіліан Мбаппе: кар'єра