Як виглядають два покоління Кличка

Сім'я Кличків привітала українців із новорічними святами, повідомляє Сьогодні.

У соцмережах мер Києва та вічний чемпіон WBC Віталій Кличко застигнув спільний знімок, на якому – його молодший брат Володимир, а також сини – Єгор та Максим.

"Два покоління братів. Вітаємо з наступаючими святами" , - написав Віталій.

До речі, зростанням сини Віталія пішли в тата та дядька. Старший уже вищий за батька, у якого зріст 2,01 м. А молодший у свої 16 років майже наздогнав Володимира (1,98 м).

Діти Віталія Кличка