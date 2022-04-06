СБУ завершила розслідування щодо Аксьонова та Поклонської

Слідчі Служби безпеки України завершили розслідування щодо очільників окупаційної адміністрації РФ у Криму, повідомляє УНІАН.

Як повідомляє прес-центр СБУ, так звані "голова республіки Крим", "голова державної ради республіки Крим", колишній так званий "прокурор республіки Крим" та ще п’ять високопосадовців тимчасово окупованого півострову підозрюються у вчиненні ряду злочинів.

Зокрема, за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 111 (державна зрада) та ст.255 (створення злочинної організації).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому-березні 2014 року представники російської окупаційної адміністрації брали активну участь у діях, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу та зміни меж території України.

"Крім того, ці особи сприяли представникам країни-агресора у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості. Зокрема вони брали участь у створенні окупаційних органів, безпосередньо очолювали їх та керували ними" , - йдеться у повідомленні.

За результатами спеціального досудового розслідування обвинувальний акт стосовно 8 обвинувачених скеровано до суду.

За вищезгадані злочини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Як повідомило джерело у правоохоронних органах, йдеться про:

"голову республіки Крим" Сергія Аксьонова,

"голову державної ради республіки Крим" Володимира Константінова,

колишнього "прокурора республіки Крим" Наталю Поклонську,

екс-начальника відділу карного розшуку Сімферопольського міськуправління ГУ МВС України в АРК Сергія Абісова,

екс-депутата та голову Севастопольської міськради Юрія Дойникова,

екс-начальника Управління СБУ у Севастополі Петра Зиму,

екс-першого заступника начальника - начальника штабу Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби Віктора Мельниченка,

екс-депутата Верховної Ради АРК Рустама Темирагалієва.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.