Валютний ринок середи: хід торгів

Якщо вчора на міжбанківському валютному ринку перевищення пропозиції над попитом на безготівкову валюту призвело до зниження котирувань, то сьогодні торгівля виглядає повністю збалансованою.

У першій половині дня середи угоди відбуваються у вузькому діапазоні 27,18-27,21 гривень. Дешевше продавці віддавати не хочуть, а дорожче не поспішають купувати покупці. Національний банк, бачачи повний «штиль», вирішив узяти паузу, і на ринку сьогодні не з'являвся. Обсяги і кількість угод, що укладаються, теж нижчі порівняно зі вчорашнім днем.

Така сама стабільність зберігається і на готівковому валютному ринку. У столиці з самого ранку долар продають за ціною від 27,21 до 27,23 гривні. Попит та пропозиція збалансовані. Як повідомили порталу «Курс України» представники великої мережі столичних обмінних пунктів, «здають багато людей приблизно 200-400 доларів. Купують мало, але від 3 до 10 тисяч доларів за один раз. Хоча здають уже більше, ніж купують. Люди готуються до Нового Року» .

Євро на FOREX у першій половині дня зробив спробу зниження, але зміг опуститися лише до 1,1273 долара. На цьому рівні його почали активно купувати, і він повернувся вище за позначку 1,13. Закриття позицій до кінця року призводить до підвищеної волатильності валютних пар на ринку. Готівковий євро, як ми передбачали вранці, мало реагує на те, що відбувається на FOREX. За інформацією нашого порталу, здають його приблизно в 2-3 рази частіше ніж купують, і це сьогодні вже призвело до зниження вартості готівкової євровалюти в Києві з 30,63-30,65 до 30,58-30,60 гривень.

Російський рубль у першій половині дня середи торгується у вузькому діапазоні 73,60-73,80 рублів за долар. Зростання цін на нафту, що тривало з 21 грудня, припинилося і більше не надає підтримки російській валюті, а геополітична напруженість, що наростає, надає на неї тиск. Щодо цін на готівковий рубль, їх явно «забетонували» на рівні 3,68-3,70 гривень. Обороти (з певної причини) у російському рублі стають дедалі менше, немає ні сильного попиту, ні великої пропозиції, тому фіксована вартість є обмінникам хорошим варіантом.

Польський злотий також завмер на місці. У Києві його сьогодні можна купити по 6,55 гривень, на Західній Україні злотий традиційно дорожчий.