Як запалення ясен впливає на чоловіче здоров'я

Еректильна дисфункція у чоловіків може бути пов'язана із запаленням ясен - парадонтитом, повідомляє Країна здоров'я.

Пародонтит може бути відповідальний за імпотенцію у чоловіків, оскільки під впливом бактерій і запальних молекул розвивається дисфункція деяких клітин кровоносних судин.

Інфекція збільшує ймовірність пошкодження дрібних кровоносних судин, що постачають кров'ю статевий член. Дослідження, які проводили на пацієнтах урологічного відділення іспанської клініки Сан Сесіліс в Гранаді. При цьому у 74% з них еректильна дисфункція корелювала з запаленням ясен, і чим сильніше були проблеми в порожнині рота, тим важча імпотенція.