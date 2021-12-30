Психолог назвала топ-7 неочевидних ознак зради
Заведено вважати, що основні ознаки зради - це пристрасні любовні листування в телефоні і губна помада на сорочці. Але це не зовсім так. Як розповіла психолог Юлія Медведєва, все перераховане вище - очевидна присутність третьої людини в парі, повідомляє УНІАН.
На початкових етапах таких стосунків, найчастіше, зрадники попадаються на почутті провини, впевнена експерт.
І так, 7 тривожних "дзвіночків", на які варто звернути увагу:
- Невластива партнеру поведінка
Відчуваючи почуття провини за уявну або реальну зраду, нечесний партнер намагається компенсувати це доступним йому способом: квіти, дорогі подарунки, надмірна щедрість. Але, це має насторожити, якщо є ще якісь ознаки.
- Сварка на рівному місці
Ваш партнер стає ініціатором сварок з надуманих приводів, а може і без приводу? Можливо так проявляється почуття провини за адюльтер. Партнер намагається знайти виправдання своїм діям у конфліктах.
Сварка та образа на того, кому він зраджує, полегшує муки совісті.
- Несподівана зміна звичок
Якщо видимого джерела такого впливу не спостерігається, значить є невидимий.
"Особливо на початкових етапах роману на стороні - обмін думками, смаками та уподобаннями. Це може бути нове захоплення, інтерес до певної музики, фільмів, і навіть їжі. Наприклад, ваш чоловік ніколи не любив суші, а тут на обід вибирає виключно доставку японської кухні", - зазначає психолог.
Закоханість впливає на взаємообмін інтересами.
- Надто активне відстоювання прав на приватність
"Хочу нагадати, що в будь-яких стосунках у людини має бути особистий простір, але... якщо партнер почав йти в іншу кімнату, щоб поговорити по телефону, а на комп'ютері з'являється пароль, якого раніше не було - варто насторожитися", - закликає експерт.
- Зміна в мовленні
У мовленні людини зникає звичний "сленг", який є у кожної пари, спілкування стає більш формальним і відстороненим. Щоб не проговоритися людина буде уникати прямих відповідей на питання і зводити все до обговорення нейтральних, побутових тем.
- Звинувачення в зраді
Безпричинні ревнощі і нескінченні спроби викрити вас в зраді – це спосіб партнера вирішити власний моральний конфлікт. Так він перекладає провину на вас.
- Зміни в сексі
Існує думка, що якщо в парі з'являється хтось третій, секс сходить на "нуль". Але це далеко не так. Найчастіше, поява коханки або коханця розпалюють нову пристрасть і підвищену активність в ліжку. Так само часто зрадники попадаються на особливій увазі до засобів контрацепції.