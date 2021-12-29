Кабмін продовжив спецмита на товари з Росії

Кабінет міністрів України продовжив спеціальне мито на окремі товари з Росії. Дію розпорядження уряду №719 продовжили ще на рік, до 31 грудня 2022 року, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Оновлена постанова Кабміну вступить в дію в четвер, 30 грудня.

Спеціальне мито було продовжено на товари походженням з РФ, незалежно від інших видів мита у відсотках до митної вартості товарів за такими ставками:

для важких дистилятів (газойлів) за кодами згідно з УКТЗЕД 2710 19 43 00 - 2710 19 48 00, які ввозяться на митну територію України трубопровідним транспортом і поміщаються в митний режим імпорту, - 4%;

для газів скраплених за кодами згідно з УКТЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 вуглеводнів за кодом згідно з УКТЗЕД 2901 10 00 10, що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту, - 3%;

для всіх типів вугілля по товарній позиції згідно з УКТЗЕД 2701 (крім антрацитового вугілля за кодом згідно з УКТЗЕД 2701 11 00 00 незалежно від мети ввезення; бітумінозного вугілля, вугілля та іншого вугілля за кодами згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для використання в металургійній та коксохімічній промисловості, а також бітумінозного, коксівного вугілля та іншого вугілля з виходом летких речовин у перерахунку на суху безмінеральну основу до 35% включно за кодами згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для використання у виробництві електричної і теплової енергії), які ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, - 65%

Нагадаємо, 1 серпня 2019 року спецмито на товари з Росії набрало чинності.