У Польщі вперше не зафіксували спроб нелегалів прорвати кордон

На польсько-білоруському кордоні у вівторок, вперше з початку кризи, не було спроб силового перетину кордону нелегалами. Про це у середу, 29 грудня, повідомляє спікер прикордонників Анна Михальська, повідомляє Корреспондент.

"Учора, 28 грудня, не було жодної спроби нелегального проникнення на територію Польщі" , - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що і цього дня до кордону підходили кількадесят мігрантів. Так, близько 30 людей у ​​районі села Черемха підійшли до лінії кордону, але далі не спробували прорватися через огорожу.

За словами Михальської, ця група близько години пересувалася вздовж кордону, але в результаті люди розвернулися та пішли вглиб території Білорусі.

Також біля Наревки групи мігрантів наближалися до кордону, там пошкодили колючий дріт.

Крім того, стався інцидент поблизу Біловежі - неподалік лінії кордону зупинився автомобіль білоруських прикордонників, люди з нього зробили два постріли в повітря.