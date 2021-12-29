KIA та Hyundai можуть відкликати автомобілі через випадки самозаймання

Автомобілі KIA та Hyundai часто самозаймаються. Причина пожеж поки не встановлена, але компетентні органи вже працюють у цьому напрямку, повідомляє ТСН.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розпочала розслідування щодо автомобілів KIA та Hyundai через самозаймання. Наразі відомо про 161 пожежу, ймовірною причиною яких може бути заводський брак.

У відомстві повідомили, що наразі розпочато "інженерний аналіз" близько 3 млн автомобілів, який дозволить оцінити, серед іншого, ефективність відгуків, ініційованих двома виробниками. Технічний аналіз — це наступний крок у цьому процесі, який може призвести до відзивної кампанії, хоча іноді NHTSA закриває подібні розслідування, не вимагаючи якихось дій.

Представники компанії Hyundai вже заявили, що продовжують співпрацювати з NHTSA щодо загоряння двигунів. У KIA, своєю чергою, поки не дають детальних коментарів щодо цієї ситуації.