Легендарний екс-капітан збірної Англії офіційно повернувся в Челсі
Лондонський "Челсі" оголосив про повернення в клуб екс-капітана і легенди команди Джона Террі, повідомляє УНІАН.
Колишній захисник збірної Англії займе посаду тренера-консультанта. Тепер в його обов'язки входитиме робота з гравцями і тренерами академії "Челсі".
Террі буде не тільки брати участь у тренувальному процесі, а й навчати колег, а також підтримувати діалог з батьками молодих футболістів.
Джон Террі приступить до своїх обов'язків на початку січня 2022 року, повідомляє прес-служба "Челсі".
"З радістю повідомляю, що повертаюся додому і починаю працювати консультантом в академії "Челсі". Ця посада дозволяє мені продовжувати і розвивати свої власні тренерські навички та амбіції поряд з іншими зобов'язаннями", - написав Террі в своєму Instagram.
Нагадаємо, останні три роки Террі працював асистентом Діна Сміта - головного тренера "Астон Вілли". Сміта звільнили з клубу в листопаді 2021-го, після чого Террі залишався без роботи.
Джон Террі: кар'єра в "Челсі"
- Террі є вихованцем "Челсі" і захищав кольори лондонського клубу з 1998 по 2017 рік.
- Захисник зіграв за "синіх" 713 поєдинків у всіх турнірах, в яких зумів забити 67 м'ячів, а також віддав 29 гольових передач.
- Террі по п'ять разів вигравав АПЛ і Кубок Англії, тричі Кубок англійської ліги, двічі Суперкубок Англії, а також по разу Лігу чемпіонів і Лігу Європи УЄФА у складі "Челсі".
- У складі збірної Англії Террі зіграв 78 матчів, в яких забив 6 голів.