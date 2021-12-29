Легендарний екс-капітан збірної Англії офіційно повернувся в Челсі

Лондонський "Челсі" оголосив про повернення в клуб екс-капітана і легенди команди Джона Террі, повідомляє УНІАН.

Колишній захисник збірної Англії займе посаду тренера-консультанта. Тепер в його обов'язки входитиме робота з гравцями і тренерами академії "Челсі".

Террі буде не тільки брати участь у тренувальному процесі, а й навчати колег, а також підтримувати діалог з батьками молодих футболістів.

Джон Террі приступить до своїх обов'язків на початку січня 2022 року, повідомляє прес-служба "Челсі".

"З радістю повідомляю, що повертаюся додому і починаю працювати консультантом в академії "Челсі". Ця посада дозволяє мені продовжувати і розвивати свої власні тренерські навички та амбіції поряд з іншими зобов'язаннями" , - написав Террі в своєму Instagram.

Нагадаємо, останні три роки Террі працював асистентом Діна Сміта - головного тренера "Астон Вілли". Сміта звільнили з клубу в листопаді 2021-го, після чого Террі залишався без роботи.

Джон Террі: кар'єра в "Челсі"