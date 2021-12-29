Як попередити обмороження у дитини

Фахівець пояснила, що більше до обмороження схильні обличчя, руки та ноги. Про те, як вберегти дитину від обмороження розповіла педіатр Ганна Левадна, повідомляє Країна здоров'я.

Для того, щоб захистити дитину від небезпечних наслідків прогулянки на морозі слід дотримуватися кількох правил:

1. Багато повітря. Повітря утримує тепло, тому для нього має залишатися місце у взутті, одязі, рукавичках.

2. Нічого мокрого. Ймовірність обмороження вища при носінні мокрого одягу. Тому на прогулянці слід мати запасні шарф та рукавички. Також важливо відстежувати сухість взуття.

3. Відсутність контакту із металом. При морозі краще відмовитися від натільних прикрас (особливо сережок) із металу. Також важливо пояснити дитині небезпеку облизування гойдалок та інших металевих конструкцій.

4. При прогулянці в колясці її слід закрити тканиною, залишивши при цьому невеликий отвір для повітря.