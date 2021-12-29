Мер Косова оголосив 30 грудня днем жалоби за загиблими в лікарні

У Косові 30 грудня оголосили днем жалоби за загиблими в результаті пожежі в лікарні. Відповідне розпорядження підписав Косівський міський голова Юрій Плосконос, повідомляє Укрiнформ.

«Оголосити 30 грудня 2021 року днем жалоби за загиблими в пожежі в НКП «Косівська ЦРЛ» на території Косівської міської територіальної громади» , - йдеться у розпорядженні мера Косова.

У цей день приспустять державні прапори на адмінбудівлях підприємств та установ, що працюють на території Косівської громади, та обмежать проведення розважальних заходів.

Як повідомлялось, 28 грудня близько 21 години у реанімаційній палаті Косівської ЦРЛ виникла пожежа. У вогні загинули троє людей, ще одна людина загинула від коронавірусної хвороби. Трьох постраждалих госпіталізували до Івано-Франківської ОКЛ. Усі вони – медики. Стан двох із них лікарі оцінюють як критичний.