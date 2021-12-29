Голландці масово вирушають до Бельгії через локдаун

Туристи з Голландії масово вирушають до Бельгії, де ще не ввели локдаун і не закрили громадські місця, повідомляє Лента.Ру.

Голландські туристи, які вирушають до Бельгії в поїздку на один день, щоб уникнути локдауну в Нідерландах, буквально затопили країну. Про це заявила губернатор бельгійського Антверпена Кеті Беркс. Вона додала, що голландці не виявляють особливої солідарності у справі боротьби проти омікрон-штаму.

Бельгійський вірусолог Ван Ранст заявив, що поїздки до Бельгії не слід заохочувати, але нагадав про те, що бельгійці під час локдауну таким же чином приїжджали до Нідерландів, коли голландці не мали обмежувальних заходів.