Вино на Новий рік: з чим подавати та рецепти закусок
Безумовно, у кожного є свої улюблені та перевірені страви, які смакують з вином. Це напрацьовано роками, повідомляє Сьогодні.
Але цей напій, як і шампанське, краще розкриється з правильними закусками.
Важливі правила при виборі закусок до вина
1. До будь-якого вина не підійде їжа, де присутній оцет. Легко уявити, як швидко він зіпсує смак напою. Та й взагалі будь-які страви, що готуються з великою кількістю спецій та прянощів, краще не запивати вином.
2. Вино не має бути солодшим за страву. І саме тому портвейни та десертні вина подаються з десертами. А от сухе червоне або біле вино кислитиме ще більше, якщо подати до них щось солодке.
3. Не можна пити вино з горіхами Це потужний та авторитарний за смаком продукт, він забиватиме будь-яке вино. У результаті смак напою відчуватиметься погано.
З чим пити червоне вино
Зазвичай червоне вино подається до червоного м'яса або в'яленого. Але експерти радять спробувати його з паштетами та з приготовленою на грилі або смаженою куркою.
І якщо м'ясо у соусі, то він не має бути на основі молочних продуктів. Тобто вершків або йогурту. Віддайте перевагу соусам на основі, наприклад, томатів і томатної пасти.
Непогано, якщо до червоного вина запропонувати закуски, що подаються на хлібі, брускеті.
До речі, у Франції до червоного вина можуть подати твердий сир та багет.
З чим пити біле вино
Біле вино – це не лише до страв з білого м'яса та морепродуктів. Спробуйте його з гострими та жирними закусками.
Також це можуть бути різні закуски з червоною ікрою.
З чим пити напівсухі, напівсолодкі та солодкі вина
Напівсухі вина прекрасно поєднуються зі стравами з овочів та грибів. Овочі мають бути не сирими, а приготовленими. Також можна нарізати сир з пліснявою або подати хороший хліб з вершковим сиром та зеленню.
Напівсолодкі вина подаються до морепродуктів та закусок з овочами. Солодкі вина – це до десертів, ягоді та сухофруктів.
Закуска з креветками
Інгредієнти:
- креветки;
- 2-3 болгарські перці;
- жменя кедрових горіхів або інших;
- 4 ст. л. тертого пармезану;
- 1 зубчик часнику;
- сіль, паприка, трохи цукру та сухий базилік.
Як приготувати:
- Перець помити та запекти цілим близько 30 хвилин за 200 градусів. Накрити фольгою, трохи остудити.
- Зняти шкірку та видалити насіння. Дати рідині стекти.
- Пробити в блендері з часником, злегка обсмаженими горіхами та пармезаном. Маса не має перетворитися на кашу.
- Креветки почистити та обсмажити 2-3 хвилини. Додати паприку, сіль і трохи присипати пармезаном.
- Сервувати перед подачею. Можна подавати на грінках, хлібцях або в порційних ложках.
Печінковий паштет з журавлиною та мигдалем
Інгредієнти:
- 500 г курячої печінки;
- 1 велика цибулина;
- 1/2 склянки вершків;
- 1 яйце;
- жменя сушених журавлин;
- 2 ст. л. крупно посіченого мигдалю;
- 1 зубчик часнику;
- сіль, перець, майоран, базилік – за смаком.
Як приготувати:
- Печінку помити, очистити від плівок та жиру.
- Розрізати на шматочки і трохи обсмажити.
- Цибулю нарізати дрібними кубиками, пасерувати до напівпрозорості.
- Печінку порізати кубиками, змішати з цибулею, додати решту інгредієнтів, добре перемішати.
- Викласти паштет у форму для запікання. Випікати впродовж години за температури 200 градусів.
- Перед подачею закуску остудити.