Вино на Новий рік: з чим подавати та рецепти закусок

Безумовно, у кожного є свої улюблені та перевірені страви, які смакують з вином. Це напрацьовано роками, повідомляє Сьогодні.

Але цей напій, як і шампанське, краще розкриється з правильними закусками.

Важливі правила при виборі закусок до вина

1. До будь-якого вина не підійде їжа, де присутній оцет. Легко уявити, як швидко він зіпсує смак напою. Та й взагалі будь-які страви, що готуються з великою кількістю спецій та прянощів, краще не запивати вином.

2. Вино не має бути солодшим за страву. І саме тому портвейни та десертні вина подаються з десертами. А от сухе червоне або біле вино кислитиме ще більше, якщо подати до них щось солодке.

3. Не можна пити вино з горіхами Це потужний та авторитарний за смаком продукт, він забиватиме будь-яке вино. У результаті смак напою відчуватиметься погано.

З чим пити червоне вино

Зазвичай червоне вино подається до червоного м'яса або в'яленого. Але експерти радять спробувати його з паштетами та з приготовленою на грилі або смаженою куркою.

І якщо м'ясо у соусі, то він не має бути на основі молочних продуктів. Тобто вершків або йогурту. Віддайте перевагу соусам на основі, наприклад, томатів і томатної пасти.

Непогано, якщо до червоного вина запропонувати закуски, що подаються на хлібі, брускеті.

До речі, у Франції до червоного вина можуть подати твердий сир та багет.

З чим пити біле вино

Біле вино – це не лише до страв з білого м'яса та морепродуктів. Спробуйте його з гострими та жирними закусками.

Також це можуть бути різні закуски з червоною ікрою.

З чим пити напівсухі, напівсолодкі та солодкі вина

Напівсухі вина прекрасно поєднуються зі стравами з овочів та грибів. Овочі мають бути не сирими, а приготовленими. Також можна нарізати сир з пліснявою або подати хороший хліб з вершковим сиром та зеленню.

Напівсолодкі вина подаються до морепродуктів та закусок з овочами. Солодкі вина – це до десертів, ягоді та сухофруктів.

Закуска з креветками

Закуска з креветками / Фото: instagram.com/diana_di_recipes/

Інгредієнти:

креветки;

2-3 болгарські перці;

жменя кедрових горіхів або інших;

4 ст. л. тертого пармезану;

1 зубчик часнику;

сіль, паприка, трохи цукру та сухий базилік.

Як приготувати:

Перець помити та запекти цілим близько 30 хвилин за 200 градусів. Накрити фольгою, трохи остудити. Зняти шкірку та видалити насіння. Дати рідині стекти. Пробити в блендері з часником, злегка обсмаженими горіхами та пармезаном. Маса не має перетворитися на кашу. Креветки почистити та обсмажити 2-3 хвилини. Додати паприку, сіль і трохи присипати пармезаном. Сервувати перед подачею. Можна подавати на грінках, хлібцях або в порційних ложках.

Печінковий паштет з журавлиною та мигдалем

Паштет з журавлиною і горіхами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

500 г курячої печінки;

1 велика цибулина;

1/2 склянки вершків;

1 яйце;

жменя сушених журавлин;

2 ст. л. крупно посіченого мигдалю;

1 зубчик часнику;

сіль, перець, майоран, базилік – за смаком.

Як приготувати: