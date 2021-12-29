Кабмін продовжив термін легального перебування білорусів в Україні
Прем'єр-міністр України заявив, що Кабінет міністрів продовжив термін легального перебування громадян Білорусі в Україні. Про це уряд країни просили представники "Білоруського дому в Україні". Про це, з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду, пише Іванна Шовкун, РБК-Україна.
Шмигаль у відповідь на запитання депутата Олексія Гончаренка сказав, що легальне перебування білорусів в Україні продовжили ще на рік.
Зокрема, йдеться про постанову уряду, яка дозволяє білоруським громадянам легально перебувати в Україні протягом 180 діб.
Раніше громадяни Білорусі просили українську владу щодо продовження терміну.
"Представники громадського об'єднання "Білоруський дім в Україні" подякували українській стороні за підтримку білорусів, проте акцентували увагу на необхідності продовження на рік терміну дії постанови уряду", - йдеться у повідомленні.