Транспорт у Києві змінить роботу в новорічну ніч: графік

У новорічну ніч міський транспорт у столиці працюватиме на дві години довше, а фунікулер – цілодобово. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Києва, пише прес-служба Київської міської адміністрації.

"У ніч з 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року київський фунікулер працюватиме цілодобово. Також буде продовжено на дві години роботу столичного метрополітену та міського наземного пасажирського транспорту загального користування", – повідомили у прес-службі КМДА.

Разом з тим, зазначається, що, щоб уникнути скупчення великої кількості людей на платформах, 31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі потреби, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро "Золоті ворота", " Контрактова площа", "Поштова площа", "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".