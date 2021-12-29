COVID-вакцинація: кому рекомендовано зробити щеплення

Людей із протипоказаннями до вакцинації менше ніж 1% від дорослого населення України, адже щеплення повністю протипоказане лише тим, хто мав важку алергічну реакцію на першу дозу вакцини чи на один із її компонентів.

Про це пише Центр громадського здоров'я﻿ (ЦГЗ).

Часто люди, які мають супутні хвороби, бояться щепитися через те, що вважають, що вакцина може їм зашкодити.

«Усім людям, які мають серцево-судинні захворювання, потрібно вакцинуватися від COVID-19, адже хвороба в них протікає значно важче та може дати дуже серйозні ускладнення» , — запевняє Віра Горбачова, кардіолог, кандидат медичних наук.

Це стосується, зокрема, й ішемічної хвороби, і серцевої недостатності, і вроджених вад серця. Пацієнти з такими захворюваннями більше схильні до інфікування та важкого перебігу хвороби.

Коронавірусна інфекція, за словами лікарки, впливає на серце й судини різними механізмами, наприклад, прямо пошкоджує серце.

Так само треба щепитися людям із цукровим діабетом та ендокринними захворюваннями, адже коронавірусна хвороба може бути для них вкрай небезпечною.

Лікарка каже, що переконати щепитися людей із захворюваннями щитовидної залози значно важче. Адже ті помилково вважають, що аутоімунні захворювання є абсолютним протипоказом. Проте лікарі зазначають, що людям з такими захворюваннями не варто боятися вакцинації.

Не менш важливо щепитися людям з онкологічними хворобами, адже вони мають дуже високий ризик померти внаслідок ускладнень COVID-19.

«Щеплення від COVID-19 є пріоритетним для пацієнтів, які мають діагноз “онко”… Ризик померти від онкології в наших пацієнтів значно менший, ніж ризик померти від ускладнень, які може спричинити в них коронавірусна хвороба» , — розповідає Олександр Стаховський, онколог-хірург-уролог вищої категорії. ﻿

Онколог пояснює, що щепитися можна як в активній фазі захворювання, так і тим, у кого ремісія.

Тим пацієнтів, які проходять хімієтерапію, слід порадитися зі своїм лікарем, коли саме краще щепитися, щоби вакцинація дала оптимальний захист. Для таких випадків Національна технічна група експертів з імунопрофілактики розробила спеціальні рекомендації.