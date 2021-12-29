Маркевич розкритикував українських арбітрів

Колишній головний тренер Металіста, Дніпра та збірної України Мирон Маркевич поділився думкою про те, хто став найкращим українським арбітром у 2021 році, повідомляє 24 Канал.

Маркевич негативно оцінює вітчизняний суддівський корпус. Мінімальної похвали заслужила лише Катерина Монзуль.

"Українські рефері не вміють судити. Ось хто в нашій країні найкращий арбітр? Ну, можливо, Катерина Монзуль. Адже вона постійно працює із системою VAR, тому їй легше", – зазначив Маркевич.

Досягнення Монзуль

Катерина Монзуль – найкраща жінка-арбітр України. У 2021 році Монзуль посіла четверте місце у списку найкращих арбітрів за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.

В активі українки є робота на фіналах жіночої Ліги чемпіонів та чемпіонату світу у 2014 та 2015 роках відповідно. Після ЧС-2015 Монзуль отримала звання найкращої жінки-арбітра світу за версією IHHFS.

Катерина працювала на матчах Ліги Європи, Олімпійських ігор та відборі на чоловічий чемпіонат світу.

Раніше УАФ призначили відомого італійця Ніколо Ріццолі на посаду куратора арбітражу в Україні. Разом із Лучано Лучі вони працюватимуть над підвищенням рівня суддівства в УПЛ.