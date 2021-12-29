Так виглядає Toyota Tacoma - рекордсмен Книги рекордів Гіннеса

Пікап Polar TRV — світовий рекордсмен у категорії «Найшвидкіша подорож суходолом до Південного полюса». У 2011 році автомобіль подолав відстань у 1113 км від базового табору полярників Patriot Hills до Південного полюса за 39 годин та 54 хвилини. За кермом пікапа знаходився Джейсон де Картерет, повідомляє Автоцентр.

До заїзду Антарктидою серійний пікап Toyota Tacoma 2010 року підготували інженери ісландської компанії Arctic Trucks. Робота над проектом Polar TRV (Polar Expedition Concept) тривала рік. У процесі переробки пікапу повністю перекроїли кузов і шасі, допрацювали підвіску, встановили нові потужніші амортизатори та додатковий бак на 1500 літрів палива.

У салоні автомобіля з'явилися гоночні сидіння та каркас безпеки. Також тюнери покращили ізоляцію салону.

У рух Polar TRV наводить 4,0-літровий двигун TRD потужністю 380 к.с. із додатковою системою обігріву. Їздить модернізований Tacoma нових масивних шин. Всі доробки коштували 400 тисяч доларів.