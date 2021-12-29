Dior призупинив співпрацю з відомим репером

Бренд відклав випуск спільної колекції одягу з Тревісом Скоттом через трагедію на концерті в Г'юстоні, повідомляє Корреспондент.

Модний дім Dior відклав на невизначений термін випуск капсульної колекції одягу, створеної у співпраці з репером Тревісом Скоттом.

Зазначається, що причиною паузи у співпраці стала трагедія на фестивалі Astroworld у листопаді.

"З поваги до всіх, кого торкнулися трагічні події на (фестивалі) Astroworld Dior вирішив відкласти випуск колекції з колаборації Cactus Jack, яка повинна була увійти в літню колекцію 2022 року" , - заявили в компанії.

Раніше співпрацю з репером припинила компанія Nike: випуск кросівок Air Max 1 x Cactus Jack відклали на невизначений час.

Нагадаємо, 6 листопада під час виступу Скотта на Astroworld у Г'юстоні натовп фанатів попрямував до сцени, спровокувавши тисняву.

Загалом жертвами інциденту стали десятеро людей, серед яких дев'ятирічний хлопчик.