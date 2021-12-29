Стрілянина з травматичної зброї у Криму: є постраждалі

У Криму бандити на вулиці відкрили вогонь із травматичних пістолетів, повідомив кримський журналіст Олександр Таліпов, передає "Политика Страны".

Інцидент стався на в'їзді до села Морське.

Шестеро людей на автомобілях Camry та "Пріора" відкрили стрілянину з травматичних пістолетів по місцевих жителях. Постраждали двоє молодих чоловіків та батько одного з них.

Як повідомляють ЗМІ, в результаті госпіталізували двох людей.

Постраждалі не були озброєними, нападники з місця події втекли.

Поліцейські вже встановили особи зловмисників.