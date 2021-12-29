У партії "ЄС" пройшли обшуки – Геращенко
У середу вранці відбулися обшуки у членів команди "Європейська солідарність" – першого помічника п'ятого Президента Петра Порошенка, Юрія Онищенка та ексдепутата Сергія Березенка. Про це, посилаючись на співголову фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні о 7 ранку відбулися обшуки у членів команди "Європейська солідарність", першого помічника п'ятого президента Петра Порошенка, надзвичайного та повноважного посла, дипломата з 25-річним стажем, Юрія Онищенка та екс-депутата Сергія Березенка. Шукали… вугілля. Звичайно, це абсурд. Ми розцінюємо ці замовні дії як свідому провокацію проти нашої політичної команди, системний тиск, залякування, психологічні тортури", – написала Геращенко на своїй сторінці в соцмережі.
Нардеп також додала, що команда розцінює це як
"спробу дестабілізувати опозицію та її лідера Петра Порошенка". Крім того, за словами Геращенко, обшуки проводились за відсутності адвокатів.
"Також ми отримуємо численні сигнали з регіонів щодо тиску на наших активістів та прихильників, профілактичних бесід з нашими партійцями, які симпатизують опозиції. кампанії з дискредитації та провокацій", – наголосила вона.
Вона зазначила, що політична сила пов'язує
"цей сплеск терору влади зі стрімким падінням рейтингу Зеленського та зростанням підтримки "ЄС" та Петра Порошенка".
"Маємо інформацію, що в Печерському суді, де розглядаються всі хотілки/клопотання Банкової, вони, крім електронного розподілу справ, потрапляють потрібним/своїм суддям... "Європейська солідарність" починає складати "список Магнітського", куди внесемо всіх прокурорів, слідчих, суддів, які приймають рекомендовані, неправомірні рішення та зробимо їх імена відомими", - повідомила вона.