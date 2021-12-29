У партії "ЄС" пройшли обшуки – Геращенко

У середу вранці відбулися обшуки у членів команди "Європейська солідарність" – першого помічника п'ятого Президента Петра Порошенка, Юрія Онищенка та ексдепутата Сергія Березенка. Про це, посилаючись на співголову фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні о 7 ранку відбулися обшуки у членів команди "Європейська солідарність", першого помічника п'ятого президента Петра Порошенка, надзвичайного та повноважного посла, дипломата з 25-річним стажем, Юрія Онищенка та екс-депутата Сергія Березенка. Шукали… вугілля. Звичайно, це абсурд. Ми розцінюємо ці замовні дії як свідому провокацію проти нашої політичної команди, системний тиск, залякування, психологічні тортури", – написала Геращенко на своїй сторінці в соцмережі.

Нардеп також додала, що команда розцінює це як "спробу дестабілізувати опозицію та її лідера Петра Порошенка" . Крім того, за словами Геращенко, обшуки проводились за відсутності адвокатів.

"Також ми отримуємо численні сигнали з регіонів щодо тиску на наших активістів та прихильників, профілактичних бесід з нашими партійцями, які симпатизують опозиції. кампанії з дискредитації та провокацій", – наголосила вона.

Вона зазначила, що політична сила пов'язує "цей сплеск терору влади зі стрімким падінням рейтингу Зеленського та зростанням підтримки "ЄС" та Петра Порошенка" .