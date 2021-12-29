Капітан Динамо з пригодами повернувся до Києва з відпочинку
Дружина капітана київського Динамо Сергія Сидорчука Ганна повідомила, що з відпочинку їхня родина повернулася до Києва з пригодами, повідомляє Новий час.
Обранка футболіста опублікувала в Instagram спільне фото із чоловіком, зроблене під час відпустки на Мальдівах.
У коментарі до знімку Ганна розкрила подробиці їхнього повернення до Києва.
«Такого трішняку з перельотом у нас ще не було… Просто скасували літак за 2 години до вильоту. Просто 24 години в дорозі, готелі зайняті, спи, де хочеш, з таким терміном вагітності ми Вас випустити не можемо.
Але як добре повертатись на рідну землю. І порада: «Завжди мати заначку на всякого пожежника, щоб хоч якось повернутись додому. І після цього діти запитали: «А ми ще на четвертому літаку полетимо сьогодні?» – написала Ганна.