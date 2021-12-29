Україна за місяць наростила держборг майже на 120 млрд. грн.

Україна за місяць наростила держборг майже на 120 млрд. грн.

Станом на 30 листопада цього року сукупний державний борг України склав 2,559 трлн грн., або $94,15 млрд. За місяць сума у гривнях збільшилася 119,9 млрд грн, повідомляє UBR.

Зокрема, зовнішній держборг (кредити, єврооблігації та інше) склав 1,496 трлн грн (58,48%), або $55,06 млрд. Одночасно внутрішній держборг (ОВДП) досяг 1,062 трлн грн (41,52%), або $39,09 млрд.

За даними Мінфіну, державний борг становив 2,255 трлн грн (88,15% від загальної суми сукупного держборгу), або $82,99 млрд. Гарантований державою борг досяг 303,24 млрд грн (11,85%), або $11,16 млрд.

Новини

analytics