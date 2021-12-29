Україна за місяць наростила держборг майже на 120 млрд. грн.

Станом на 30 листопада цього року сукупний державний борг України склав 2,559 трлн грн., або $94,15 млрд. За місяць сума у гривнях збільшилася 119,9 млрд грн, повідомляє UBR.

Зокрема, зовнішній держборг (кредити, єврооблігації та інше) склав 1,496 трлн грн (58,48%), або $55,06 млрд. Одночасно внутрішній держборг (ОВДП) досяг 1,062 трлн грн (41,52%), або $39,09 млрд.

За даними Мінфіну, державний борг становив 2,255 трлн грн (88,15% від загальної суми сукупного держборгу), або $82,99 млрд. Гарантований державою борг досяг 303,24 млрд грн (11,85%), або $11,16 млрд.