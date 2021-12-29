Санкції РНБО: трансляцію каналів Перший Незалежний та UkrLive призупинили

Компанія SES у вівторок, 28 грудня, призупинила трансляцію каналів Перший Незалежний і UkrLive, щодо яких запровадила санкції РНБО, повідомляє Детектор Медіа.

У SES заявили, що трансляцію каналів буде призупинено на час дії санкцій:

«SES діє в рамках закону та виконує законні вимоги».

Представники телеканалів Перший Незалежний та UkrLive називають рішення про санкції незаконним і мають намір оскаржити його в суді. У заяві каналів сказано, що санкції є «черговою спробою української влади придушити будь-яку альтернативну думку щодо ситуації в Україні та використати репресивну машину для боротьби з незалежними ЗМІ».

Президент Володимир Зеленський 28 грудня ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо трьох українських компаній, пов’язаних із каналами Перший Незалежний та UkrLive.