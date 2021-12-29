У Києві рятувальники мало не добили потерпілого: впустили з висоти носилки

В Києві чоловік погнався за зловмисниками, які вкрали його речі, невдало стрибнув на дах гаража і травмував ногу. Сам він злізти вже не міг і знадобилася допомога рятувальників, які його поклали на носилки, але впустили з висоти, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Інцидент стався в ніч з 27 на 28 грудня на вулиці Хрещатик. На відео видно, як чоловіка на ковшових ношах намагаються спустити вниз. У якийсь момент мотузка обривається і носилки з постраждалим падають на асфальт.

Травмованого чоловіка госпіталізували до медзакладу.

Цікаво, що до цього відео пресслужба КАРС "Київська служба порятунку" опублікувала фото порятунку чоловіка на своїй сторінці в Facebook, а потім їх всі видалила.