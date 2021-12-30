Психологи розповіли, як пережити свята без конфліктів

Більшість із нас зустрічає Новий рік та Різдво у родинному колі, збираючись біля святкового столу. Однак іноді спілкування з родичами викликає дискомфорт, повідомляє УНІАН.

Визначте свої межі. Варто відразу дати зрозуміти родичам, які теми ви готові обговорювати, а які краще не зачіпати.

Обов’язково дотримуйтеся самі своїх правил. Розслабившись і не отримавши звичну увагу родичів, людина може сама почати обговорювати заборонені теми. У жодному разі не слід цього робити.

Переключайте увагу родичів на інші теми. Дайте їм можливість розпитати вас про щось інше: захоплення, відпустку, враження від якоїсь події.

Психологи попереджають, що варто пам’ятати, що часто у питаннях родичів криється любов, турбота та увага. Вони у такий спосіб висловлюють ці почуття.